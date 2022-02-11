Вам будет предоставлен проект содержащий в себе сцену с различными объектами, на каждом из них свой шейдер. (Ссылка на проект будет предоставлена по вашему запросу) задачи: 1) Доработка шейдеров для корректной работы на OpenGL ES 3.1 и ...
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Нужно написать web приложение покер-рума 1. Серверная база с генератором случайных чисел, который симулирует операции с виртуальной «колодой».2. Клиент-серверная часть, программный блок, который будет работать с пользователем в виртуальной комнате3. Внутренняя платформа, которая будет содержать саму покерную комнатуОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:Web версияПанель администрирования покер румаИгра на реальные деньгиПоддержка Hold’em, OmahaИгра в безлимитном и пот-лимитном форматахТурниры по расписаниюМультиязычностьЗвуки в игреВозможность создания столов пользователями;Поддержка различных скоростей игрыФильтр игр на лоббиПоддержка пользовательских аватаровИгровой чатВидео/аудио чатПодсказка комбинации на руках у игрокаФункция «Играть сейчас» (найти место за столом автоматически)Возможность игры за несколькими столами одновременноФункционал примерно как здесьhttps://poker.evenbetpoker.com/html5/?roistat_visit=182966Единственная разница, что нам нужны только частные столы и игра на реальные деньги, есть разные уровни пользователя системой, один имеет права администратора, с возможностью создавать столы, приглашать в них игроков и мониторинга статистических данных, другие просто игроки.Зашёл, зарегистрировался в системе, пополнил счёт, выбрал стол (либо зашёл по приглашению), играешьАвтоматическая система подсчёта рейков по двум системам, Dealt иContributed, с возможностью выбора для каждой комнаты. То же для турнирных рейков
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