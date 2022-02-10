Разработка блокчейн игры "отгадай слово"

$650
Разработка игрЗакрыт6 заявок625 просмотров
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Необходимо сделать игру в слова на блокчейне (эфир), аналог игры “отгадай слово”. В этой игре один игрок загадывает слово, а другой пытается отгадать. Слова хранятся в блокчейне в зашифрованном виде. Нужен сам контракт + интерфейс. Подробное ТЗ + прототип отправлю при обсуждении проекта

2 года назад
bitcoin2200
Алексей 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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