Разработка блокчейн игры "отгадай слово"

Необходимо разработать html5 2d игру. оцените, пожалуйста, из списка ниже по бюджету и срокам. Необходимые технологии: javascript, canvas, pixi.js (или подобные библиотеки) Важно, чтобы игра могла отправлять запросы на сервер после определенных действий. Например, собрали целую ...
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Необходимо сделать игру в слова на блокчейне (эфир), аналог игры “отгадай слово”. В этой игре один игрок загадывает слово, а другой пытается отгадать. Слова хранятся в блокчейне в зашифрованном виде. Нужен сам контракт + интерфейс. Подробное ТЗ + прототип отправлю при обсуждении проекта
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