Доработка 2d игры на unity

Сделать простую игру раскраску. где люди будут заходить на сайт с игрой. и с помощью выбора цвета и кликов мыши по рисунку разукрашивать картинки. надо будет добавить 3 изображения. изображения готовые. игра будет размещена на ...
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Есть игра с 24 уровнями, нужно доделать 25 уровень и игровые механики. Список задач и подробное описание укажу в переписке. Цена договорная.
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