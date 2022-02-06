Мобильная игра на IOS

Вот ссылка на видео где используют рабочий Mod который меняет персонажей в игре и меняет их текстуры. ССылка на мод [url=https://www.youtube.com/watch?v=z28PEzSsTqk&t=264s]www.youtube.com/watch?v=z...[/url] У меня есть 60 моделей 3D которые есть в свободном доступе. Вам необходимо добавить их в код ...