Разработка игры на Unity

Нужно сделать игру по ТЗ пример игры https://vseigru.net/igry-tanki/25298-igra-bronirovannye-tanki.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка не сложной мобильной игры на Андроид.
От человека требуется умение работы с Unity
Всем заинтересованным опишу более конкретно
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