Разработка игры на Unity

$950
Разработка игрЗакрыт23 заявки968 просмотров
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Разработка не сложной  мобильной  игры на Андроид.

От человека требуется умение работы с Unity 

Всем заинтересованным опишу более конкретно

Unity
2 года назад
guest_16440870011943
2 года в сервисе
Был
2 года назад