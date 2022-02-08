Создание сайта-платформы для онлайн игры в нарды

Необходимо сделать сайт-платформу для игры в длинные и короткие нарды 1 на 1. Максимально простой дизайн. Из функционала: 1) Личный кабинет, в котором пользователь может пополнять баланс своего внутриигрового счёта и выводить внутриигровую валюту в российские рубли, видеть историю операций с балансом и статистику игр.

2) Адаптив для смартфонов и планшетов, чтобы играть можно было с любого устройства.

3) в личном кабинете в настройках возможность менять аватарку, вкл звуки, вкл смайлики, вкл эффекты на кубиках.

4) также возможность искать игры, создавать приватные игры (где подключится может только человек, у которого будет пароль).

В общем еще несколько моментов, но по сути очень упрощенный функционал.

Что можно сделать. Рассмотрю как индивидуальное, так и готовое решение