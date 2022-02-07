Игра на свой вкус (UNITY приветствуется)[list][*]сделать Ad Mob для IOS[*]выгрузить в AppStore[*]графику не предоставляем[*]графика, текстуры и пр. не должны нарушать авторские права[/list]Задумка и концепт на свой вкус, можно использовать свои имеющиеся наработки.Если игра зайдет, можем ...
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Для разработки игры и доработки кроссплатформенного приложения требуется Unity junior C# разработчик.
Примерные задачи:
- Перенос UI из макета figma в Unity
- Разработка механик на основе UI макета
- Реализация баз данных и взаимодействия с ними через PHP
- Интеграция различных API
Требуемые навыки:
- Unity движок более 3 года
- Опыт работы с PHP/MySql
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