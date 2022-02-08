Сделать простую игру раскраску по примеру для браузера

Сделать простую игру раскраску. где люди будут заходить на сайт с игрой. и с помощью выбора цвета и кликов мыши по рисунку разукрашивать картинки. надо будет добавить 3 изображения. изображения готовые. игра будет размещена на сайте. использоваться для частного проекта ниже я прикрепляю примеры уже существующей игры. функционал и способ ее работы можно полностью скопироватьФункционал игры . 1- выбор 1 из 3 картинок. 2- разукрашивание этой картинки. с функциями изменения цвета и ластика