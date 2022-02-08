Создание экономической игры.

Нужен опытный специалист , который сможет создать красивую экономичекую игру на тему цетов , или фруков , или же кораблей. Нужна игра , которая реально выплачивает деньги на кошелёк а не скам , как на примере этого видео: ТОП 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕТОП 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ Кто - то может помочь в этом и сколько это буде стоить? Господа я пока прицениваюсь. Когда появляться деньги обязательно выберу вебмастера.