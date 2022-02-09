Создать браузерную html5 игру

Разработка игрЗакрыт3 заявки661 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать html5 2d игру. оцените, пожалуйста, из списка ниже по бюджету и срокам. Необходимые технологии: javascript, canvas, pixi.js (или подобные библиотеки)

Важно, чтобы игра могла отправлять запросы на сервер после определенных действий. Например, собрали целую картинку из игры пятнашки (п.3), игра отправляет запрос на сервер, сервер в свою очередь выдает какую либо информацию, ее необходимо будет отобразить пользователю. Игры должны работать только в браузерах, скорее всего будут играться только в мобильных версиях

Список игр:

1.

пример:

https://www.youtube.com/watch?v=3WL0g2fd0HE

тут в конце выбор из 3 карты (таймкод: 1.13)

2.

пример:

https://www.youtube.com/watch?v=yd_TUNK8oE8

тут в конце выбор из 3 карт

3.

пятнашки. пример:

https://kindbi.com/catalog/pyatnashki/pyatnashki-1/?x=4

в конце выбор из 3 карт

4.

автомат. пример:

https://yandex.ru/games/play/143063/

5.

футбол

пример:

https://yandex.ru/games/play/147723/

оценить как, если бы был 1 игрок (как в примере).

и если было бы 2 игрока.

1 игрок приглашает другого, играет из разных устройств

6.

icy tower

пример:

https://www.youtube.com/watch?v=6MbOMV-nNhM

в конце выбор из 3 карт

HTML
2 года назад
guest_16189295623965
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание экономической игры.

    Нужен опытный специалист , который сможет создать красивую экономичекую игру на тему цетов , или фруков , или же кораблей. Нужна игра , которая реально выплачивает деньги на кошелёк а не скам , как на ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка 2d игры на unity

    $500

    Есть игра с 24 уровнями, нужно доделать 25 уровень и игровые механики. Список задач и подробное описание укажу в переписке. Цена договорная.

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать простую игру раскраску по примеру для браузера

    Сделать простую игру раскраску. где люди будут заходить на сайт с игрой. и с помощью выбора цвета и кликов мыши по рисунку разукрашивать картинки. надо будет добавить 3 изображения. изображения готовые.  игра будет размещена на ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание сайта-платформы для онлайн игры в нарды

    Необходимо сделать сайт-платформу для игры в длинные и короткие нарды 1 на 1. Максимально простой дизайн. Из функционала: 1) Личный кабинет, в котором пользователь может пополнять баланс своего внутриигрового счёта и выводить внутриигровую валюту в ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Unity junior C#

    $1100

    Для разработки игры и доработки кроссплатформенного приложения требуется Unity junior C# разработчик. Примерные задачи: - Перенос UI из макета figma в Unity - Разработка механик на основе UI макета - Реализация баз данных и взаимодействия с ними через PHP - ...

    Unity
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Мобильная игра на IOS

    $40

    Игра на свой вкус (UNITY приветствуется)[list][*]сделать Ad Mob для IOS[*]выгрузить в AppStore[*]графику не предоставляем[*]графика, текстуры и пр. не должны нарушать авторские права[/list]Задумка и концепт на свой вкус, можно использовать свои имеющиеся наработки.Если игра зайдет, можем ...

    iOS
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка игры на Unity

    $950

    Разработка не сложной  мобильной  игры на Андроид. От человека требуется умение работы с Unity  Всем заинтересованным опишу более конкретно

    Unity
    Разработка игр23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо создать онлайн игру.

    Всем доброго дня! Требуется разработка мобильного приложения и версии для ПК, содержащая несложную математическую игру на 2-3 игроков, находящихся онлайн, ограниченную во времени. Цена договорная.

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка игры на Unity

    #gamedev #remote #parttime Unity разработчик (middle и выше) Компания- стартап Moneta Today Создаём децентрализованный крипто-фонд для различных блокчейн проектов. Одно из важнейших направлений фонда - создание игр play to earn формата. Проект на стадии Production https://honeywood.io/  Разработка игры формата ...

    Unity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    2 года назад