Создать браузерную html5 игру

Необходимо разработать html5 2d игру. оцените, пожалуйста, из списка ниже по бюджету и срокам. Необходимые технологии: javascript, canvas, pixi.js (или подобные библиотеки)

Важно, чтобы игра могла отправлять запросы на сервер после определенных действий. Например, собрали целую картинку из игры пятнашки (п.3), игра отправляет запрос на сервер, сервер в свою очередь выдает какую либо информацию, ее необходимо будет отобразить пользователю. Игры должны работать только в браузерах, скорее всего будут играться только в мобильных версиях

Список игр:

1.

пример:

https://www.youtube.com/watch?v=3WL0g2fd0HE

тут в конце выбор из 3 карты (таймкод: 1.13)

2.

пример:

https://www.youtube.com/watch?v=yd_TUNK8oE8

тут в конце выбор из 3 карт

3.

пятнашки. пример:

https://kindbi.com/catalog/pyatnashki/pyatnashki-1/?x=4

в конце выбор из 3 карт

4.

автомат. пример:

https://yandex.ru/games/play/143063/

5.

футбол

пример:

https://yandex.ru/games/play/147723/

оценить как, если бы был 1 игрок (как в примере).

и если было бы 2 игрока.

1 игрок приглашает другого, играет из разных устройств

6.

icy tower

пример:

https://www.youtube.com/watch?v=6MbOMV-nNhM

в конце выбор из 3 карт