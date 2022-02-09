Создать браузерную html5 игру

Нужен опытный специалист , который сможет создать красивую экономичекую игру на тему цетов , или фруков , или же кораблей. Нужна игра , которая реально выплачивает деньги на кошелёк а не скам , как на ...
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Необходимо разработать html5 2d игру. оцените, пожалуйста, из списка ниже по бюджету и срокам. Необходимые технологии: javascript, canvas, pixi.js (или подобные библиотеки)
Важно, чтобы игра могла отправлять запросы на сервер после определенных действий. Например, собрали целую картинку из игры пятнашки (п.3), игра отправляет запрос на сервер, сервер в свою очередь выдает какую либо информацию, ее необходимо будет отобразить пользователю. Игры должны работать только в браузерах, скорее всего будут играться только в мобильных версиях
Список игр:
1.
пример:
https://www.youtube.com/watch?v=3WL0g2fd0HE
тут в конце выбор из 3 карты (таймкод: 1.13)
2.
пример:
https://www.youtube.com/watch?v=yd_TUNK8oE8
тут в конце выбор из 3 карт
3.
пятнашки. пример:
https://kindbi.com/catalog/pyatnashki/pyatnashki-1/?x=4
в конце выбор из 3 карт
4.
автомат. пример:
https://yandex.ru/games/play/143063/
5.
футбол
пример:
https://yandex.ru/games/play/147723/
оценить как, если бы был 1 игрок (как в примере).
и если было бы 2 игрока.
1 игрок приглашает другого, играет из разных устройств
6.
icy tower
пример:
https://www.youtube.com/watch?v=6MbOMV-nNhM
в конце выбор из 3 карт
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