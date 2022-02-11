ZIS 5x5 (Замысловатая Интеллектуальная Стратегия)

Создать онлайн приложение для новой настольной логической игры, в которую можно играть вдвоём, втроём, вчетвером, или двумя командами, по два игрока в каждой..

В игре существует двадцать шесть способов расстановки фишек.

В игре одна двухсторонняя доска, на которой возможен выбор одного из шести вариантов игровых полей.

Подробное описание игры можно посмотреть по ссылкам

Начало:

https://jurisavin.livejournal.com/21173.html

Продолжение:

https://jurisavin.livejournal.com/21485.html

Второе продолжение:

https://jurisavin.livejournal.com/21650.html

Завершение:

https://jurisavin.livejournal.com/21804.html