ZIS 5x5 (Замысловатая Интеллектуальная Стратегия)

1. Мы создали серию учебных пособий, чтобы приступить к выполнению задания. Воспользуйтесь шаблоном из C++ Fast Track для программирования игр, который вы можете найти здесь: https://www.3dgep.com/cppfast-track-1-getting-started 2. Код игры должен быть вашей собственной работой. 3. Если вы используете ...
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Создать онлайн приложение для новой настольной логической игры, в которую можно играть вдвоём, втроём, вчетвером, или двумя командами, по два игрока в каждой..
В игре существует двадцать шесть способов расстановки фишек.
В игре одна двухсторонняя доска, на которой возможен выбор одного из шести вариантов игровых полей.
Подробное описание игры можно посмотреть по ссылкам
Начало:
https://jurisavin.livejournal.com/21173.html
Продолжение:
https://jurisavin.livejournal.com/21485.html
Второе продолжение:
https://jurisavin.livejournal.com/21650.html
Завершение:
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