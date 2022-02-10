Нужно сделать маленькую 2д игру по тематике ''снег''

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1. Мы создали серию учебных пособий, чтобы приступить к выполнению задания. Воспользуйтесь шаблоном из

C++ Fast Track для программирования игр, который вы можете найти здесь: https://www.3dgep.com/cppfast-track-1-getting-started

2. Код игры должен быть вашей собственной работой.

3. Если вы используете существующий исходный код, обучающие материалы и/или иллюстрации от других, четко укажите это -

ссылки важны.

4. Не стесняйтесь использовать существующие художественные активы (изображения, 3D-модели, аудио и т. д.) или использовать простые линии и блоки.

(снова ссылайтесь на все, что не является вашей собственной работой). Вас не будут оценивать по качеству

художественные активы. Примеры активов: https://itch.io/game-assets

5. Вы можете интерпретировать тему от очень буквального до очень абстрактного - это сделано намеренно. Ты должен

однако придерживайтесь темы.

6. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать C++ и использовать функции и, возможно, классы, но

другие языки также разрешены.

7. Вам разрешено использовать внешние библиотеки. Обратите внимание, что шаблон включает SDL2

(https://libsdl.org/download-2.0.php) и FreeImage (https://freeimage.sourceforge.io).

Еще один очень рекомендуемый вариант — SFML, который вы можете найти здесь: https://www.sfml-dev.org/

SFML хорошо документирован и поставляется с пошаговыми руководствами, которые помогут вам на вашем пути.

8. Ваша игра на C++ должна быть скомпилирована с использованием Visual Studio Community.

(https://visualstudio.microsoft.com/vs/community), который находится в свободном доступе. Visual Studio это

рекомендуется и используется на протяжении всего курса.

9. В игре есть графический геймплей.

10. Ваш код хорошо структурирован и прокомментирован.

11. И отладочная, и релизная сборки игры работают без ошибок.

12. Использование другого языка или даже готового движка разрешено, но мы предпочитаем, чтобы вы программировали

свою игру на C++ без использования существующего движка.

2 года назад
guest_16446040154205
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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