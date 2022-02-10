Нужно сделать маленькую 2д игру по тематике ''снег''

Необходимо сделать игру в слова на блокчейне (эфир), аналог игры “отгадай слово”. В этой игре один игрок загадывает слово, а другой пытается отгадать. Слова хранятся в блокчейне в зашифрованном виде. Нужен сам контракт + интерфейс. ...
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1. Мы создали серию учебных пособий, чтобы приступить к выполнению задания. Воспользуйтесь шаблоном из
C++ Fast Track для программирования игр, который вы можете найти здесь: https://www.3dgep.com/cppfast-track-1-getting-started
2. Код игры должен быть вашей собственной работой.
3. Если вы используете существующий исходный код, обучающие материалы и/или иллюстрации от других, четко укажите это -
ссылки важны.
4. Не стесняйтесь использовать существующие художественные активы (изображения, 3D-модели, аудио и т. д.) или использовать простые линии и блоки.
(снова ссылайтесь на все, что не является вашей собственной работой). Вас не будут оценивать по качеству
художественные активы. Примеры активов: https://itch.io/game-assets
5. Вы можете интерпретировать тему от очень буквального до очень абстрактного - это сделано намеренно. Ты должен
однако придерживайтесь темы.
6. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать C++ и использовать функции и, возможно, классы, но
другие языки также разрешены.
7. Вам разрешено использовать внешние библиотеки. Обратите внимание, что шаблон включает SDL2
(https://libsdl.org/download-2.0.php) и FreeImage (https://freeimage.sourceforge.io).
Еще один очень рекомендуемый вариант — SFML, который вы можете найти здесь: https://www.sfml-dev.org/
SFML хорошо документирован и поставляется с пошаговыми руководствами, которые помогут вам на вашем пути.
8. Ваша игра на C++ должна быть скомпилирована с использованием Visual Studio Community.
(https://visualstudio.microsoft.com/vs/community), который находится в свободном доступе. Visual Studio это
рекомендуется и используется на протяжении всего курса.
9. В игре есть графический геймплей.
10. Ваш код хорошо структурирован и прокомментирован.
11. И отладочная, и релизная сборки игры работают без ошибок.
12. Использование другого языка или даже готового движка разрешено, но мы предпочитаем, чтобы вы программировали
свою игру на C++ без использования существующего движка.
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