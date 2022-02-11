Разработка куллинга под URP на движке "Unity"

"Wombo: Make your selfies sing"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.womboai.wombo Все подробности в телеграме или в ватсапе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вам будет предоставлен проект со случайной генерацией сцен. Генерация запускается через сцену #JoyWay\Scenes\Starter. (Ссылка на проект будет предоставлена по вашему запросу).
Генерация происходит чанками, каждый чанк представляет собой отдельную сцену. Каждая сцена имеет в себе:
1) сшитую прокси, где вся статичная геометрия собрана в один меш и материал
2) “оптимизированную” геометрию, где для каждого материала - один большой меш
3) неоптимизированную геометрию, где каждая часть сцены - отдельный элемент.
Основная сложность в том, что проект работает на URP и основан на генерации, поэтому варианты куллинга “из коробки” либо не работают, либо не написаны вовсе.
Требуется провести оптимизацию проекта на основе куллинга чанков/отдельных элементов чанка. Для удобства, ниже приведены некоторые варианты:
1) Distance Culling - 8+ часов
2) Portal based Culling - 8+ часов
По возможности, каждый вариант куллинга реализовать как фичу в SRP, либо дать пояснения почему это плохой вариант.
К готовому проекту следует приложить пояснительную записку, которая понятно объяснит проделанные шаги. Если какие-то оптимизационные элементы подразумевают длительную работу или же работу разработчиков другой специальности, то подобные шаги также следует подробно описать.
Оптимизированный проект следует загрузить в любой удобный репозиторий (желательно с сохранением истории коммитов) и прислать на него ссылку.
В описании проекта указан примерный бюджет за его выполнение. Он может быть изменен во время личного согласования задачи.
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