Сздание экономической игры.

Разработка игрЗакрыт4 заявки788 просмотров
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Добрый вечер господа! Мне нужна экономическая игра очень похожая на эту и к тому же реально платящая , как эта:FISH PARADISE Есть специалисты и если да , то за сколько минимум? только если можно в рублях пожалуйста и за какой строк?

2 года назад
guest_16443489560066
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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