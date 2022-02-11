Сздание экономической игры.

Маркетплейс товаров из онлайн игр доработка Нужно доработать функционал маркетплейса товаров для онлайн игр. Проект разработан на directus v9.5.1 Подробное ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер господа! Мне нужна экономическая игра очень похожая на эту и к тому же реально платящая , как эта:FISH PARADISE Есть специалисты и если да , то за сколько минимум? только если можно в рублях пожалуйста и за какой строк?
- Похожие заказы
- Разработка игрнет заявокЗакрыт2 года назад
игра представляет собой сцену , где персонажи при нажатии на кнопку издают звук [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=fnf.playground]https://play.google.com/store/apps/details?id=fnf.playground[/url] Нужно оптимизировать убрать баги и доработать функционалРазработка игр7 заявокЗакрыт2 года назад
Создать онлайн приложение для новой настольной логической игры, в которую можно играть вдвоём, втроём, вчетвером, или двумя командами, по два игрока в каждой.. В игре существует двадцать шесть способов расстановки фишек. В игре одна двухсторонняя доска, на ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт2 года назад
1. Мы создали серию учебных пособий, чтобы приступить к выполнению задания. Воспользуйтесь шаблоном из C++ Fast Track для программирования игр, который вы можете найти здесь: https://www.3dgep.com/cppfast-track-1-getting-started 2. Код игры должен быть вашей собственной работой. 3. Если вы используете ...Разработка игрнет заявокЗакрыт2 года назад
- $650
Необходимо сделать игру в слова на блокчейне (эфир), аналог игры “отгадай слово”. В этой игре один игрок загадывает слово, а другой пытается отгадать. Слова хранятся в блокчейне в зашифрованном виде. Нужен сам контракт + интерфейс. ...Разработка игр6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать html5 2d игру. оцените, пожалуйста, из списка ниже по бюджету и срокам. Необходимые технологии: javascript, canvas, pixi.js (или подобные библиотеки) Важно, чтобы игра могла отправлять запросы на сервер после определенных действий. Например, собрали целую ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен опытный специалист , который сможет создать красивую экономичекую игру на тему цетов , или фруков , или же кораблей. Нужна игра , которая реально выплачивает деньги на кошелёк а не скам , как на ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
Есть игра с 24 уровнями, нужно доделать 25 уровень и игровые механики. Список задач и подробное описание укажу в переписке. Цена договорная.Разработка игр1 исполнительЗакрыт2 года назад