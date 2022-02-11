Вам будет предоставлен проект со случайной генерацией сцен. Генерация запускается через сцену #JoyWay\Scenes\Starter. (Ссылка на проект будет предоставлена по вашему запросу). Генерация происходит чанками, каждый чанк представляет собой отдельную сцену. Каждая сцена имеет в себе: 1) сшитую ...
Оптимизация и переделка шейдеров под Oculus Quest 2 на движке "Unity"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вам будет предоставлен проект содержащий в себе сцену с различными объектами, на каждом из них свой шейдер. (Ссылка на проект будет предоставлена по вашему запросу)
задачи:
1) Доработка шейдеров для корректной работы на OpenGL ES 3.1 и LDR
2) Доработка для Singlepass Instanced Rendering
3) Оптимизация работы шейдеров под мобильные устройства
4*) Написать утилиту для переключения вариантов шейдера при переключении платформы
5**) Написать утилиту для отображения “сложности” шейдера
5.1**) Сделать отображение для каждой ноды в шейдерграфе
основными задачами являются первые три пункта.
* - задача может оказаться тяжелой, но хочется видеть реализацию.
** - очень объемная задача, требует хороших знаний кодинга и юнити. Реализация не обязательна, но хотелось бы видеть как минимум развернутый ответ.
К готовому проекту следует приложить пояснительную записку, которая понятно объяснит проделанные шаги. Если какие-то оптимизационные элементы подразумевают длительную работу или же работу разработчиков другой специальности, то подобные шаги также следует подробно описать.
Оптимизированный проект следует загрузить в любой удобный репозиторий (желательно с сохранением истории коммитов) и прислать на него ссылку.
В описании проекта указан примерный бюджет за его выполнение. Он может быть изменен во время личного согласования задачи.
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