Оптимизация и переделка шейдеров под Oculus Quest 2 на движке "Unity"

Вам будет предоставлен проект содержащий в себе сцену с различными объектами, на каждом из них свой шейдер. (Ссылка на проект будет предоставлена по вашему запросу)

задачи:

1) Доработка шейдеров для корректной работы на OpenGL ES 3.1 и LDR

2) Доработка для Singlepass Instanced Rendering

3) Оптимизация работы шейдеров под мобильные устройства

4*) Написать утилиту для переключения вариантов шейдера при переключении платформы

5**) Написать утилиту для отображения “сложности” шейдера

5.1**) Сделать отображение для каждой ноды в шейдерграфе

основными задачами являются первые три пункта.

* - задача может оказаться тяжелой, но хочется видеть реализацию.

** - очень объемная задача, требует хороших знаний кодинга и юнити. Реализация не обязательна, но хотелось бы видеть как минимум развернутый ответ.

К готовому проекту следует приложить пояснительную записку, которая понятно объяснит проделанные шаги. Если какие-то оптимизационные элементы подразумевают длительную работу или же работу разработчиков другой специальности, то подобные шаги также следует подробно описать.

Оптимизированный проект следует загрузить в любой удобный репозиторий (желательно с сохранением истории коммитов) и прислать на него ссылку.

В описании проекта указан примерный бюджет за его выполнение. Он может быть изменен во время личного согласования задачи.