Приложение для ВК

$266
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки165 просмотров

Нужно создать приложение для вк за ОЧЕНЬ короткие сроки.

Что нужно:

Мы хотим сделать приложение в вк для акции

Когда заходишь в приложение, нужно сделать 3 простых шага: вступить в группу, пригласить 3 друзей, рассказать на стене.

И как в Миллионере задается простой вопрос. Отвечаешь на него - получаешь приз на скидку 200руб. при заказе по спец ссылке и становишься участником розыгрыша 5-ти iPhone5.

Нужно такой сделать. Бюджет до 8 000 руб.

12 лет назад
vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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