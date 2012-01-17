Нужно создать приложение для вк за ОЧЕНЬ короткие сроки.

Что нужно:

Мы хотим сделать приложение в вк для акции

Когда заходишь в приложение, нужно сделать 3 простых шага: вступить в группу, пригласить 3 друзей, рассказать на стене.

И как в Миллионере задается простой вопрос. Отвечаешь на него - получаешь приз на скидку 200руб. при заказе по спец ссылке и становишься участником розыгрыша 5-ти iPhone5.

Нужно такой сделать. Бюджет до 8 000 руб.