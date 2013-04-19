Ведущий серверный программист (С++)

$6500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка297 просмотров

Обязанности

Разработка / поддержка серверной части игрового проекта (в основном сервисные подсистемы);

Профилирование и оптимизация серверной части игрового проекта под высокой нагрузкой;

Оптимизация существующей архитектуры серверной части игрового проекта.

Требования

Опыт программирования на C++ от пяти лет;

Опыт разработки высоконагруженных серверных многопоточных приложений;

Microsoft Visual Studio 2008, 2010, 2012;

Различные системы контроля версий (SVN, Perforce, git);

Технический английский (чтение);

Различные системы таскооборота (JIRA);

Умение работать по срокам на результат;

Игровой опыт, энтузиазм, интерес к играм.

Приветствуется

Опыт работы в игровой индустрии в качестве серверного разработчика;

Опыт программирования под Unix-like системы;

Опыт программирования на C# или скриптовых языках (Python, Lua);

Наличие в резюме вышедших проектов с высокой пользовательской нагрузкой;

Условия

Возможность работы в компании - ведущем разработчике и издателе онлайн игр на территории СНГ

Достойная заработная плата по результатам собеседования

Широкие возможности для профессионального роста

Работа в молодой, дружной, творческой команде

Условия работы согласно трудовому законодательству РФ

GitPython
12 лет назад
smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Игра Bubbles для соц. сети ВК

    $7500

    Требуется приложения под ВК типа http://apps.facebook.com/playbubbleblitz (по сути клон со своим дизайном). Готов дизайн и начальное ТЗ. Сроки: полтора месяца. Требуется опыт при работе с соц. сетями и с ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Запрограммировать flash-игру

    Нужно запрограммировать flash игру с готовым дизайном. Это аналог angry birds, только с одним уровнем и больше на скорость, чем на физику. Есть архив (прикрепляем) В нем ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Новый Бойцовский клуб.

    Нужен программист для создания онлайн игры в стиле Карнажи или бойцовского клуба. Название темы. Пока не придумал. Описание игры Проект будет похож на Бойцовский Клуб, Карнаж. Топик темы Жанр: ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна команда для разработки браузерной игры

    Добрый день! Нужна команда, которая сможет разработать и в дальнейшем поддерживать проект. На данном этапе игра планируется браузерной, пошаговой rpg. Игра будет в стиле гладиаторов, пример желаемой графики можно посмотреть в этой флеш ...

    HTML
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка игры на stencyl

    Добрый день. Требуется программист, левел/гейм-дизайнер для разработки игры на stencyl, платформер с элементами физики. Указывайте цены и примеры реализованных игр, если таковые есть (на stencyl).

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шахматы онлайн

    Нужно создать игру с 0, шахматы-онлайн желательно на флеше. Опыта в этом деле нет, думаю тут ничего сложного. Но интересует человек, который это сделает красиво и быстро.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Android приложение.

    $1000

    Сколько стоит разработка такого приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archiolidius.math? И сколько приблезительно времени займет?

    Android
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание онлайн-игры (Unity С#)

    Для написания онлайн игры требуются Программист Unity С# , желающие, могущие и любящие данный продукт, буду признателен ответу.Онлайн игра в браузере, карта глобальная 2-д, города, расы,бой гексовый аля герои.Вообщем ищем человека, или много человек для ...

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад