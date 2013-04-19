Требуется приложения под ВК типа http://apps.facebook.com/playbubbleblitz (по сути клон со своим дизайном). Готов дизайн и начальное ТЗ. Сроки: полтора месяца. Требуется опыт при работе с соц. сетями и с ...
Ведущий серверный программист (С++)
Обязанности
Разработка / поддержка серверной части игрового проекта (в основном сервисные подсистемы);
Профилирование и оптимизация серверной части игрового проекта под высокой нагрузкой;
Оптимизация существующей архитектуры серверной части игрового проекта.
Требования
Опыт программирования на C++ от пяти лет;
Опыт разработки высоконагруженных серверных многопоточных приложений;
Microsoft Visual Studio 2008, 2010, 2012;
Различные системы контроля версий (SVN, Perforce, git);
Технический английский (чтение);
Различные системы таскооборота (JIRA);
Умение работать по срокам на результат;
Игровой опыт, энтузиазм, интерес к играм.
Приветствуется
Опыт работы в игровой индустрии в качестве серверного разработчика;
Опыт программирования под Unix-like системы;
Опыт программирования на C# или скриптовых языках (Python, Lua);
Наличие в резюме вышедших проектов с высокой пользовательской нагрузкой;
Условия
Возможность работы в компании - ведущем разработчике и издателе онлайн игр на территории СНГ
Достойная заработная плата по результатам собеседования
Широкие возможности для профессионального роста
Работа в молодой, дружной, творческой команде
Условия работы согласно трудовому законодательству РФ
Заявки фрилансеров
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