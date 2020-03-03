Разработать мини игру HTML-5 для playable ad Facebook

Важно хорошее знание движка Unity3d, C#, знание ООП, опыт работы в разработке игр, оптимизация и работа с шейдерами, желательно опыт интеграции с различными сервисами (Google Play, Facebook, App Center, …) Объем работы на 1.5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать интерактивную рекламу для приложения Facebook
Простая мини-игра в формате html-5
Можно создать на 2dkit
Если есть опыт работы на 2dkit, более детальные технические требования Facebook, а также визуальное оформление мини-игры предоставим.
Просьба сориентировать по срокам и стоимости
Действия в игре: выбрать ответ к арифметическому простому действию, чтобы юзер мог выбрать ответ, перетащить элемент, написать цифру пальцем.
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