Разработать мини игру HTML-5 для playable ad Facebook

Нужно создать интерактивную рекламу для приложения Facebook

Простая мини-игра в формате html-5

Можно создать на 2dkit

Если есть опыт работы на 2dkit, более детальные технические требования Facebook, а также визуальное оформление мини-игры предоставим.

Просьба сориентировать по срокам и стоимости

Действия в игре: выбрать ответ к арифметическому простому действию, чтобы юзер мог выбрать ответ, перетащить элемент, написать цифру пальцем.