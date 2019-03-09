Разработчик Roblox

Нужно обновить игру на Unity (мобильное приложение Ios&Android), поменяв содержимое и задания. Все исходники и графика есть. Работа срочная. Отпишитесь какой опыт работы с Unity, есть ли дивайс (Mac) длякомпиляции под Ios.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать режим игры в ROBLOX Obby или Escape.
Бюджет по договоренности
Обязательно наличие опыта разработки именно Roblox
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