Доработка 2d игры на Unity3d

1) При первом запуске создать окно ввода имени для игрока. Пусть отображается в левом углу на сцене старт.

2) Сделать единый файл сохранения для игрока. в JSON наверное лучший вариант.

3) Перед входом в бой создать сцену с расстановкой игроков. Такой же вид как в бою, 5 точек местоположения, только чтобы можно было их перемещать удерживая мышь. Нажимаем ок, герои стоят так же как и мы их поставили.

4) Добавить тач. чтобы можно было на андроиде сразу проверить.