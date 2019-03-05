Приложение для покера для Widows IOS Android

Что имеется: - сцена с 5 главными героями и 3 противника - атака (бросок топора) без нанесения урона по клику мыши Что требуется сделать: 1) При старте сцены возможность выбора персонажа (одного из 5) для атаки 2) Добавить хп и урон 3) Выбор ...