Игра на Unity

Разработка игрЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Нужно обновить игру на Unity (мобильное приложение Ios&Android), поменяв содержимое и задания. Все исходники и графика есть. Работа срочная. Отпишитесь

какой опыт работы с Unity, есть ли дивайс (Mac) длякомпиляции под Ios.

Unity
5 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
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