Разработка браузерной игровой сцены на Unity

Нужно создать дизайн и написать на Unity игровую сцену (в дальнейшем будет встраиваться в игру). Подробности в сценарии.

Игра исключительно для браузера (на начальном этапе), за основу сцены и будущей игры берется Atom RPG.

В начале работ определяем более четкое тз, обсуждаем с вами детали реализации. Возможно, что вы предложите более интересное решение.

Сроки разработки и стоимость в отклике