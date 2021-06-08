Разработка браузерной игровой сцены на Unity

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки1098 просмотров

Нужно создать дизайн и написать на Unity игровую сцену (в дальнейшем будет встраиваться в игру). Подробности в сценарии.

Игра исключительно для браузера (на начальном этапе), за основу сцены и будущей игры берется Atom RPG.

В начале работ определяем более четкое тз, обсуждаем с вами детали реализации. Возможно, что вы предложите более интересное решение.

Сроки разработки и стоимость в отклике

Unity
4 года назад
vkorgin
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Филипп
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Подключение SDK Вконтакте к игре

    Нужно подключить SDK от VK для игры сделанной на Construct 3. Есть пакет скриптов, нужно только правильно подключить сервисы и рекламу. Добавить в VK и пройти модерацию

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Имплеминтирование механики в проект Unity

    Здраствуйте! Мне нужна помощь с экзаменационным проектом - игрой которую предоставил преподаватель(Unity 2020.3.4f1 (LTS)), в неё нужно имплементировать новую для проекта механику, это должно быть копьё которое можно подобрать и потом тыкаться им во врагов. ...

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Морской бой QT/C++

    Игра морской бой должна соблюдать все правила( тоесть нельзя ставить корабли рядом, их всего 10: 4-однопалубных,3-двухпалубных,2-трипалубных и один четырезпалубный. Если попал по караблю то ходишь дальше , ну вообщем стандартные правила) Можно сделать так чтобы ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Игра в одноклассниках

    Требуется создать игру в одноклассниках. Жанр игры ферма. Приложение на подобие «Оазис» тоже ферма , есть в Одноклассниках, в контакте,Фейсбук,мой мир. Пишите пожалуйста цену и сроки.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Конвертация игр из apk в HTML5

    Нужен разработчик на проектную работу под задачи:1. Конвертация игр из APK в HTML52. Тех поддержка при размещении HTML5 на платформу. Просьба откликаться тем, кто имеет на руках подобные кейсы конвертации apk--&gt;html5 ...

    HTML
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать стиллер для игры Samp.

    Нужно написать стиллер для игры. Файл который не будет палить антивирус, скинуть в корневую папку с игрой, при заходе в игру мне будут присылаться логин и пароль аккаунта на  хост, айпи с которого входят на ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Стиллер для игры Samp.

    Нужно написать стиллер для игры. Файл который не будет палится антивирусом. Собирать информацию при входе и отсылать на  хост.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад