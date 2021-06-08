Здравствуйте. Нужно сделать синхронизацию походов (атак) в игре Wiking war of clans, чтобы армии с разных аккаунтов начинали бой одновременно (есть несколько аккаунтов). Игра на смартфоне.
Разработка браузерной игровой сцены на Unity
Нужно создать дизайн и написать на Unity игровую сцену (в дальнейшем будет встраиваться в игру). Подробности в сценарии.
Игра исключительно для браузера (на начальном этапе), за основу сцены и будущей игры берется Atom RPG.
В начале работ определяем более четкое тз, обсуждаем с вами детали реализации. Возможно, что вы предложите более интересное решение.
Сроки разработки и стоимость в отклике
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