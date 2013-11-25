Разработка мини игр на флеше

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки126 просмотров

Разработка двух миниигр на флеше. Тз на одну из игр в приложении

11 лет назад
lukianenko
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Tania_Netkova
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Tania_Netkova
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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