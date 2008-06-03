Разработка Online проекта

Ищу единомышленников готовые помочь в развитие и продвижении проекта браузерной стратегической Онлайн игры.

Сразу скажу денег не будет, это по желанию... в дальнейшем при появление игроков - создаться отдельный раздел - Платные услуги.

У кого есть желание и время прошу... а так я думаю 1 дизайнер нужен и 1, 2 программиста