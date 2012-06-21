Разработка казуальной игры на нашем движке. Мы задаем направление и комментируем каждый этап работы. Команда получаете бюджет в размере $30000 и 30% от прибыли с продаж, для создания казуальной игры. Для ...
Разработка приложения на базе Unity3D
Требуется программинг приложения на базе Unity3D оболочки для компоновки мебели.
1. Опыт обязателен.
2. Проект наподобие http://www.kitchn.dk/Pages/11413/DesignerStep2Draw.aspx?theme=16
3. Сроки 1-2 мес.
4. Менеджер, контентер, моделлер, дизайнер имеются; работа в команде.
5. Оплата только по факту; договор возможен.
- минимальные техтребования Intel Atom 1Ghz, 1Gb
- работа в он-лайн и оф-лайн режиме
- тени, свет, текстурирование стен, пола
- у мебели будут открыватся дверцы, выдвигаться ящики on-click
- дизайн прикреплен
Прошу соблюсти регламент обращения
1. На [email protected] пришлите письмо с тематическим портфолио, ссылками, контактами и предварительными вопросами, которые у вас возникли.
2. С вами свяжусь для уточнения задания.
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