Разработка приложения на базе Unity3D

Требуется программинг приложения на базе Unity3D оболочки для компоновки мебели.

1. Опыт обязателен.

2. Проект наподобие http://www.kitchn.dk/Pages/11413/DesignerStep2Draw.aspx?theme=16

3. Сроки 1-2 мес.

4. Менеджер, контентер, моделлер, дизайнер имеются; работа в команде.

5. Оплата только по факту; договор возможен.

- минимальные техтребования Intel Atom 1Ghz, 1Gb

- работа в он-лайн и оф-лайн режиме

- тени, свет, текстурирование стен, пола

- у мебели будут открыватся дверцы, выдвигаться ящики on-click

- дизайн прикреплен

Прошу соблюсти регламент обращения

1. На [email protected] пришлите письмо с тематическим портфолио, ссылками, контактами и предварительными вопросами, которые у вас возникли.

2. С вами свяжусь для уточнения задания.