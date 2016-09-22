Сделать Opengl-шейдер

Привет!

Нужен шейдер, который будет искожать исходное изображение растягивая один из его углов (а-ля изменение перспективы).

В шейдер на вход будет подаваться смещение по горизонтали и смещение по

вертикали. Если горизонтальное смещение меньше нуля, то нужно вытягивать

левый верхний угол влево, если больше нуля, то нужно вытягивать правый

верхний угол изображения вправо, на длину смещения. Если вертикальное

смещение больше нуля, то нужно вытягивать левый верхний угол вверх, а

если меньше нуля, то вытягиваем левый нижний угол вниз, на длину

смещения.

В приложении картинка с примером.

Жду осмысленных заявок, в которых будет указан конкретный срок и стоимость.

Спасибо.