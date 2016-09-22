Сделать Opengl-шейдер

Адрес игры https://vk.com/app4035411_269644463. Необходимо поменять логику ведения боя ботами и заменить параметры персонажей (сила, ловкость, выносливость, атака и прочие). Движок игры написан на Java.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Нужен шейдер, который будет искожать исходное изображение растягивая один из его углов (а-ля изменение перспективы).
В шейдер на вход будет подаваться смещение по горизонтали и смещение по
вертикали. Если горизонтальное смещение меньше нуля, то нужно вытягивать
левый верхний угол влево, если больше нуля, то нужно вытягивать правый
верхний угол изображения вправо, на длину смещения. Если вертикальное
смещение больше нуля, то нужно вытягивать левый верхний угол вверх, а
если меньше нуля, то вытягиваем левый нижний угол вниз, на длину
смещения.
В приложении картинка с примером.
Жду осмысленных заявок, в которых будет указан конкретный срок и стоимость.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужны разработчики (желательно на Unity) экономической настольной игры Менеджер с возможностью вывода денежных средств.Срок исполнения- 1-3 мес.Разработка игр1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $2000
Здравствуйте! Игра в стиле [b]Worms[/b], пошаговый экшен с желеобразными существами. Текущий билд выглядит [url=http://giphy.com/gifs/l0MYJZjMIt0B362JO]вот так[/url] (как видите, также работает система жидкости, ею вам пока заниматься [b]не нужно[/b]). Платформа — PC, но управление заточено под геймпад Xbox. Основная особенность — герои ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно на Делфи (Codegear RAD Studio 2007) сделать игру "Подкидной дурак" Нужно будет сделать искуственный интелект. Игра "человека" с ПК Уровень сложности кода минимален срок 3 дня.Разработка игрнет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо поправить анимацию боя для онлайн игры на Flash (ActionScript3). Суть боя состоит в том что есть твой персонаж и наёмники которые на поле расположены 3х3. Также на этом экране расположены игроки противника. У тебя и ...Разработка игрнет заявокЗакрыт7 лет назад
В проектhttps://vk.com/app1964489_20426772 Нужен серверный программист Проект работает на сервере смарт фокс В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода. Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код. Код нужно дописать на яве. ТЗ готов предоставитьРазработка игр2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Есть очень интересный проект – суть подробно могу рассказать зантересованным, по факту есть сервер на Matlab и готовый клиент на флеше. Далее стали разрабатывать 3д версию на Unity и разработчик покинул проект ввиду трудоустройства, ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт7 лет назад