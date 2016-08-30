нужно на Делфи (Codegear RAD Studio 2007) сделать игру "Подкидной дурак" Нужно будет сделать искуственный интелект. Игра "человека" с ПК Уровень сложности кода минимален срок 3 дня.
Unity. Пошаговая игра в стиле Worms. Физика мягких тел
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Здравствуйте!
Игра в стиле Worms, пошаговый экшен с желеобразными существами.
Текущий билд выглядит вот так (как видите, также работает система жидкости, ею вам пока заниматься не нужно).
Платформа — PC, но управление заточено под геймпад Xbox.
Основная особенность — герои состоят из нескольких rigidbodies, переплетенных между собой spring joints.
Задача — сделать прототип с первоначальным геймплеем. Передвижение по уровню, получение урона, стрельба, несколько видов оружия.
Задача будет разбита на несколько подзадач; 12000 рублей — это бюджет на 3-4 месяца; в среднем можете рассчитывать на 7 тысяч рублей в неделю.
Что требуется от вас.
1. Умение.
Работа требует знания двухмерной физики Unity. Если у вас нет опыта, пожалуйста, не нужно тратить наше с вами время.
2. Желание.
Если 28 тысяч рублей в месяц не кажутся вам достойной суммой, не стоит браться.
Если вам неинтересна тема — не стоит браться (по итогам первоначального сотрудничества, когда прототип будет готов, мы с вами должны стать единой командой, которая будет вести проект к релизу).
Если вы хотите, чтобы я прислал вам формализованное ТЗ, не стоит браться, я ищу человека, который будет интуитивно понимать поставленную задачу.
***
Если предложение вас заинтересовало, нужно выполнить тестовое задание.
По ссылке — модель существа с проставленными пружинами и рендерером (просто перетаскиваете Assets в новую сцену).
Необходимо собрать модель повреждений, зависящую от силы столкновения.
Поясняю, о чем речь.
Допустим, существо встало на мину. Взрыв — существо получило демедж. Но это не все. Взрывной волной его ударило об потолок и это тоже должно его ранить. Или, например, существо пропустило удар в ближнем бою — сам удар наносит урон, но также урон будет и после того как существо отскочит после удара и врежется в стену. Наконец, элементарный пример — fall damage.
Мы уже пробовали решать эту задачу.
Считали velocity, с которой летит существо; после соударения замеряли, насколько сильно velocity изменилась, и при превышении порогового значения прописывали урон.
Будь у нас обычная сфера с 2d-коллайдером, проблем бы не было, система заработала.
Но у нас вместо этого пружины, которые постоянно амортизируют падение, сжимаются, потом разжимаются, портят стабильность системы. В результате получилась каша: иногда при легком падении урон небольшой, иногда — громадный.
Каким образом вы решите эту задачу, не имеет значения.
На выходе нужна простая демо-сцена. По левому клику рождаем существо — оно падает, получает демедж. По правому клику рождаем бомбу — она падает возле существа, взрывается, существо бьется об стену, тоже получает демедж. Такая система должна выдавать стабильные показатели.
Важно: вы пришлете мне только демо (можно веб). Не исходник. За тестовое задание я не буду вам платить.
Если же вы все сделаете верно, пришлете мне демку, результат меня устроит, мы обговорим цену за эту работу, я пришлю вам текущий билд (в нем помимо прочего работает разрушение уровня), вы впишите свою систему в билд — и вот только тогда я вам заплачу, вы мне пришлете исходник и мы вместе начнем работать над проектом.
Спасибо!!
Очень жду ответов!
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