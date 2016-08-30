Unity. Пошаговая игра в стиле Worms. Физика мягких тел

$2000
Разработка игрЗакрыт3 заявки597 просмотров
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Здравствуйте!

Игра в стиле Worms, пошаговый экшен с желеобразными существами.

Текущий билд выглядит вот так (как видите, также работает система жидкости, ею вам пока заниматься не нужно).

Платформа — PC, но управление заточено под геймпад Xbox.

Основная особенность — герои состоят из нескольких rigidbodies, переплетенных между собой spring joints

Задача — сделать прототип с первоначальным геймплеем. Передвижение по уровню, получение урона, стрельба, несколько видов оружия.

Задача будет разбита на несколько подзадач; 12000 рублей — это бюджет на 3-4 месяца; в среднем можете рассчитывать на 7 тысяч рублей в неделю. 

Что требуется от вас.

1. Умение. 

Работа требует знания двухмерной физики Unity. Если у вас нет опыта, пожалуйста, не нужно тратить наше с вами время.

2. Желание. 

Если 28 тысяч рублей в месяц не кажутся вам достойной суммой, не стоит браться.

Если вам неинтересна тема — не стоит браться (по итогам первоначального сотрудничества, когда прототип будет готов, мы с вами должны стать единой командой, которая будет вести проект к релизу).

Если вы хотите, чтобы я прислал вам формализованное ТЗ, не стоит браться, я ищу человека, который будет интуитивно понимать поставленную задачу.

***

Если предложение вас заинтересовало, нужно выполнить тестовое задание.

По ссылке — модель существа с проставленными пружинами и рендерером (просто перетаскиваете Assets в новую сцену). 

Необходимо собрать модель повреждений, зависящую от силы столкновения. 

Поясняю, о чем речь.

Допустим, существо встало на мину. Взрыв — существо получило демедж. Но это не все. Взрывной волной его ударило об потолок и это тоже должно его ранить. Или, например, существо пропустило удар в ближнем бою — сам удар наносит урон, но также урон будет и после того как существо отскочит после удара и врежется в стену. Наконец, элементарный пример — fall damage.

Мы уже пробовали решать эту задачу.

Считали velocity, с которой летит существо; после соударения замеряли, насколько сильно velocity изменилась, и при превышении порогового значения прописывали урон.

Будь у нас обычная сфера с 2d-коллайдером, проблем бы не было, система заработала.

Но у нас вместо этого пружины, которые постоянно амортизируют падение, сжимаются, потом разжимаются, портят стабильность системы. В результате получилась каша: иногда при легком падении урон небольшой, иногда — громадный.

Каким образом вы решите эту задачу, не имеет значения.

На выходе нужна простая демо-сцена.  По левому клику рождаем существо — оно падает, получает демедж. По правому клику рождаем бомбу — она падает возле существа, взрывается, существо бьется об стену, тоже получает демедж. Такая система должна выдавать стабильные показатели.

Важно: вы пришлете мне только демо (можно веб). Не исходник. За тестовое задание я не буду вам платить.

Если же вы все сделаете верно, пришлете мне демку, результат меня устроит, мы обговорим цену за эту работу, я пришлю вам текущий билд (в нем помимо прочего работает разрушение уровня), вы впишите свою систему в билд — и вот только тогда я вам заплачу, вы мне пришлете исходник и мы вместе начнем работать над проектом.

Спасибо!!

Очень жду ответов!

Unity
7 лет назад
elenaevglena
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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