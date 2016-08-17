Обновить анимацию боя Flash игры

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Необходимо поправить анимацию боя для онлайн игры на Flash (ActionScript3). 

Суть боя состоит в том что есть твой персонаж и наёмники которые на поле расположены 3х3. Также на этом экране расположены игроки противника. У тебя и у противника минимум один персонаж, максимум все 9.

Каждый игрок ходит по очереди указывая кем кого атаковать.

Персонажи имеют анимацию при простое (уже реализовано). 

Во время движения персонажа к персонажу противника проигрывается анимация (частично реализована).

Итак из того что надо реализовать:

1. Подключить существующий класс по расположению персонажей к существующей серверной логике (по образу того как это сделано сейчас в игре).

2. Создать классы персонажей в которых будут отличаться ссылки на анимации, параметр дальнего или ближнего боя, условия кого может атаковать.

3. Создать механизм по перемещению персонажа до противника. Анимация уже есть, надо только её включать и двигать персонаж на экране.

4. Механизм по отображению выбора кого атаковать с отрисовкой круга под персонажем.

5. Отображение чисел над головой персонажа с раскаской по условию.

6. Механизм смерти. Надо отрисовать саму анимацию смерти и исключать персонаж из логики игры.

Существующая игра здесь: https://vk.com/app4035411_269644463

7 лет назад
serj_com
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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