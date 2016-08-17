Обновить анимацию боя Flash игры

В проектhttps://vk.com/app1964489_20426772 Нужен серверный программист Проект работает на сервере смарт фокс В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода. Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код. Код нужно дописать на яве. ТЗ готов предоставить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поправить анимацию боя для онлайн игры на Flash (ActionScript3).
Суть боя состоит в том что есть твой персонаж и наёмники которые на поле расположены 3х3. Также на этом экране расположены игроки противника. У тебя и у противника минимум один персонаж, максимум все 9.
Каждый игрок ходит по очереди указывая кем кого атаковать.
Персонажи имеют анимацию при простое (уже реализовано).
Во время движения персонажа к персонажу противника проигрывается анимация (частично реализована).
Итак из того что надо реализовать:
1. Подключить существующий класс по расположению персонажей к существующей серверной логике (по образу того как это сделано сейчас в игре).
2. Создать классы персонажей в которых будут отличаться ссылки на анимации, параметр дальнего или ближнего боя, условия кого может атаковать.
3. Создать механизм по перемещению персонажа до противника. Анимация уже есть, надо только её включать и двигать персонаж на экране.
4. Механизм по отображению выбора кого атаковать с отрисовкой круга под персонажем.
5. Отображение чисел над головой персонажа с раскаской по условию.
6. Механизм смерти. Надо отрисовать саму анимацию смерти и исключать персонаж из логики игры.
Существующая игра здесь: https://vk.com/app4035411_269644463
- Похожие заказы
- Разработка игр2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Есть очень интересный проект – суть подробно могу рассказать зантересованным, по факту есть сервер на Matlab и готовый клиент на флеше. Далее стали разрабатывать 3д версию на Unity и разработчик покинул проект ввиду трудоустройства, ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $15
Добрый день! Нужно добавить персонаж [url=https://graphicriver.net/item/side-scroll-character-vol-01/10736609]Little Wu[/url] в игре [url=https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/60621]Penguin Adventure[/url] на Unity. Сейчас персонаж который в игре присутствует сделан по частям тела. Новый персонаж который нужно добавить сделан из спрайтов. Очень важно вывести все скрипты и все что связано с новым ...Разработка игрнет заявокЗакрыт7 лет назад
Уже есть: 1. Загрузка ресурсов с сервера в случайном порядке Необходимо: 1. Загрузку ресурсов (картинок и swf файлов) по очереди ограничив количество соединений с сервером. 2. Найти ошибку и поправить при регистрации/логине в игру.Завершен7 лет назад
- $6
В прикр. файле: - .fla с флэш-объектом. - 2 картинки (сама картинка и картинка-указатель нужного места, куда нужно вставить флэш-объект). В .fla нужно: 1. а) Выбросить старую картинку с текстом домена. б) Вставить нужную, с деревянной вывеской ...Завершен7 лет назад
Требуется разработчик ActionScript 3 на разработку игры. Игра уже написана, необходимо доработка некоторого функционала.Разработка игр5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $350
Несложная игра по готовому дизайну. Регистрация нужна будетСписок пользователейПодсчёт ответов на вопросы (только "да" и "нет") Награды Клиент, сервер и админка.Закрыт7 лет назад