Разработка игры по Ip камерам

Добрый день! Меня зовут Игорь. Я сотрудник отдела маркетинга в компании Macroscop. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, а также видеорегистраторов для IP-видеонаблюдения.

Нас интересует стоимость разработки под ключ браузерной игры.

Представляем себе логическую игру с несколькими уровнями сложностями. Пользователю потребуется расставить камеры так, чтобы объект не смог остаться незамеченным. На протяжении всей игры хотим демонстрировать наш логотип в верхнем правом углу и снизу страницы краткая информационная строка о компании.

Целью такой игры предполагаем вовлечение потенциальных клиентов в игру, с дальнейшей продажей оборудования и/или программного обеспечения.

не могли бы Вы сориентировать нас по цене разработки данной игры?