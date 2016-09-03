Доработка математики и логики ведения боя в онлайн игре.

Нужны разработчики (желательно на Unity) экономической настольной игры Менеджер с возможностью вывода денежных средств.Срок исполнения- 1-3 мес.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адрес игры https://vk.com/app4035411_269644463.
Необходимо поменять логику ведения боя ботами и заменить параметры персонажей (сила, ловкость, выносливость, атака и прочие).
Движок игры написан на Java.
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