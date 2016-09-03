Доработка математики и логики ведения боя в онлайн игре.

Разработка игрЗакрыт1 заявка312 просмотров
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Адрес игры https://vk.com/app4035411_269644463.

Необходимо поменять логику ведения боя ботами и заменить параметры персонажей (сила, ловкость, выносливость, атака и прочие).

Движок игры написан на Java.

7 лет назад
serj_com
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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