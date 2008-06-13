Проекту требуется программист 3d графики. Требования: - Высшее или неоконченное высшее техническое образование; - Опыт работы по специальности от 2-ух лет - Знание C++, ...
Сделать сервер онлайн игры
Нужин программист который сделает сервер онлайн игры Dark Eden зарплата договорная
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