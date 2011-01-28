Сетевая игра на С++

Не рекомендую связываться с данным заказчиком. Я выполнил работу и скинул демо-версию приложения, на что получил ответ "Извините, у нас преподаватель буквально за пару дней до сдачи изменил условия работы". На последующее письмо о готовности работы и изменения программы ответа не получил, денег, разумеется, тоже. Недобросовестный заказчик. Не связывайтесь