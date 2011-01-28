Требуется тетрис под ключ для платформы мак
Сетевая игра на С++
Работу надо сделать до 5-6 февраля.
Могу прислать готовую уже игру, чтобы можно было сделать по подобию. Нужны две реализации: в консоли и в окошке( окна проходили через wxWidgets)
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