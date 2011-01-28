Сетевая игра на С++

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки203 просмотра

Работу надо сделать до 5-6 февраля.

Могу прислать готовую уже игру, чтобы можно было сделать по подобию. Нужны две реализации: в консоли и в окошке( окна проходили через wxWidgets)

14 лет назад
alesja92
Олеся 
33 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

NightStranger
Тарас 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$65
3 дня
Не рекомендую связываться с данным заказчиком. Я выполнил работу и скинул демо-версию приложения, на что получил ответ "Извините, у нас преподаватель буквально за пару дней до сдачи изменил условия работы". На последующее письмо о готовности работы и изменения программы ответа не получил, денег, разумеется, тоже. Недобросовестный заказчик. Не связывайтесь

Заявки фрилансеров

NightStranger
Тарас 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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