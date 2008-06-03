Создание дизайн-документа для будующей ммморг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт7 заявок226 просмотров

Здравствуйте флирансеры.

нужно создать дизайн-документ, в котором будет описываться мир, и по которому программисты будут писать игру.

Игра с клиентом будет по типу darkswords.ru надо внедрить все их наработки и создать свои, т.е. надо будет много что придумать, особенно продумать социальное развитие персонажей, работу,профессии..

прилагаю скриншот клиента дарксвордса

http://dsmagazin.zxs.ru/relup.jpg

http://dsmagazin.zxs.ru/eli2.jpg

игра должна на подобии выглядеть

Занимаюсь проектом я один, поэтому оплата не высокая.

17 лет назад
zxsru
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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