Создание дизайн-документа для будующей ммморг

Здравствуйте флирансеры.

нужно создать дизайн-документ, в котором будет описываться мир, и по которому программисты будут писать игру.

Игра с клиентом будет по типу darkswords.ru надо внедрить все их наработки и создать свои, т.е. надо будет много что придумать, особенно продумать социальное развитие персонажей, работу,профессии..

прилагаю скриншот клиента дарксвордса

http://dsmagazin.zxs.ru/relup.jpg

http://dsmagazin.zxs.ru/eli2.jpg

игра должна на подобии выглядеть

Занимаюсь проектом я один, поэтому оплата не высокая.