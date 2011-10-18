Создать VS 2010 проект на основе CgFx шейдера

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Закрытнет заявок123 просмотра

Хочется получить проект VisualStudio 2010 с примером работы шейдера из библиотеки NVidia Shaders Library.

Интересует вот этот http://developer.download.nvidia.com/shaderlibrary/packages/post_glowBalloon.zip

14 лет назад
ershovdz
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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