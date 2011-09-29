Необходим готовый скрипт клиентской части покер-рума для веб (flash, js, silverlight). Просьба давать демо-ссылку или скриншот, а также указывать стоимость. Заявки скрываются.
Написания ПО под IOs
Требуется программист для написания обучающей игры под платформу IOs. Программа должна работать на платформах: IPhone3gs/IPhone 4-4s, IPod, IPad 1-2.
Программа представляет из себя обучающую программу для детей и должна иметь следующее:
1) Общее меню (старт, настройки, о нас);
2) Рабочее поле на котором отображаются картинки и задний фон (статика или анимационный);
3) Картинки должны уметь перемещаться и увеличиваться в размере при нажатии на них;
4) Должна поддерживаться анимированная смена экранов;
5) Множество действий должно сопровождаться звуком или голосом;
6) Должна собираться статистика по результатам игры и выводиться пользователю;
7) Настройки содержат в себе громкость музыки и звуков (голоса);
От Вас сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Разработка игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный программист (или команда программист+дизайнер). Необходимо сделать программу для он-лайн покера. Работу необходимо будет выполнять в паре с разработчиком ТЗ – покер-игроком (по скайпу ...Закрыт14 лет назад
Надо сделать 2 игры. на флеше 1) посто бить пенальти друг другу 2) игра в футбол. Тут надо сделать возможность играть как друг против друга, так и 10 чел против 10 (то есть ...Закрыт14 лет назад
Требуется специалист со знанием С++, для исправления ошибок в работе сервера. Работа непостоянная, думаю договориться на метод - фикс оплата. Буду обращаться и в дальнейшем, т.к. продукт сырой. Указывайте пожалуйста ...Разработка игр1 исполнительЗавершен14 лет назад
Ищем разработчика для длительного сотрудничества, разработка небольших игровых приложений. Заинтересовавшимся вышлю тз.Разработка игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10000
Имеется готовый векторный арт и подробные правила для игры типа "Тайкун". Требуется: флешер с опытом работы (обязательно портфолио!) и программист-серверник, опыт работы с играми в соц-сетях. Оплата по ...Разработка игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
IT-компания открывает новое направление деятельности: создание казуальных игр. В связи с этим для удаленной работы требуется команда разработчиков или гейм-дизайнер с большим опытом разработки казуальных игр. О проекте: - ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Разрабатывается игра для соц. сетей. Имеется синглплеер игры, похожей на тетрис. Стоит задача написать серверную часть для игры по мультиплееру и хранения статистики. Взаимосвязь будет осуществляться через технологию ...Разработка игрнет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Хочу на своем сайте шахматы, и чтоб народ мог играть онлайн, при этом общаясь через чат, и была бы возможность у других людей наблюдать за партиями, играть самим .. так же общаясь, ...Закрыт14 лет назад
Нужно доработать игру "Стрельба по шарикам": http://flashke.narod.ru/stat/statii/Book.Flash-games/Glava_10/index02.htm (файл .fla - http://depositfiles.com/files/ufqs5tvof ) Заменить лису на любого другого персонажа (или вообще пушку), добавить звук выстрела/лопания шарика (файлы есть) и пристроить последовательно уровни. ...Разработка игр1 исполнительЗавершен14 лет назад