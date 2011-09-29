Написания ПО под IOs

Требуется программист для написания обучающей игры под платформу IOs. Программа должна работать на платформах: IPhone3gs/IPhone 4-4s, IPod, IPad 1-2.

Программа представляет из себя обучающую программу для детей и должна иметь следующее:

1) Общее меню (старт, настройки, о нас);

2) Рабочее поле на котором отображаются картинки и задний фон (статика или анимационный);

3) Картинки должны уметь перемещаться и увеличиваться в размере при нажатии на них;

4) Должна поддерживаться анимированная смена экранов;

5) Множество действий должно сопровождаться звуком или голосом;

6) Должна собираться статистика по результатам игры и выводиться пользователю;

7) Настройки содержат в себе громкость музыки и звуков (голоса);

От Вас сроки и стоимость.