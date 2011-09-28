Нужен гейм-дизайнер для составления уровней (около 20ти штук) для игы типа Lode Runner. Есть редактор карты уровней на html5. Задача - доработать систему баланса и создать-продумать уровни ...
Разработка казуальной мультиплатформенной игры
IT-компания открывает новое направление деятельности: создание казуальных игр. В связи с этим для удаленной работы требуется команда разработчиков или гейм-дизайнер с большим опытом разработки казуальных игр.
О проекте:
- мультиплатформенная казуальная игра (iOs, Android, PC, возможно Mac, flash);
- жанр игры - физический пазл (по типу Angry Birds, Cut The Rope...);
- минимум текста, только элементы управления и туториалы (но локализована будет на многие языки);
- уже есть идея и сюжет игры (это достаточно яркая и позитивная игра; необходимо развитие существующей идеи и проработка механики);
- аудитория проекта - в идеале игра должна получиться универсальной по ЦА.
Требования к команде:
- наличие выпущенных казуальных проектов;
- наличие опыта разработки как на PC, так и на iOs, Mac, Android;
- слаженная и инициативная команда;
- креативное мышление;
- адекватный, грамотный, инициативный геймдизайнер (или менеджер проекта с Вашей стороны) с опытом управления проектами и написания спецификаций для программистов, художников, дизайнеров и т.д.
Желательно:
- наличие опыта работы в системах управления проектов, желательно Redmine;
- наличие опыта работы на контрактной основе;
- наличие опыта в продвижении игр на iOs и PC;
- наличие опыта разработки физических пазлов;
- наличие юридического лица или ИП (Российского или зарубежного).
Обязанность контрактора
- доработка идеи игры;
- создание полной документации игрового проекта;
- cовместный контроль и сопровождение разработки, участие в управлении проекта, совместное написание Wiki проекта;
- консультации по продвижению и монетизации проекта (при наличии опыта в продюсировании и продвижении iOs- и PC-проектов);
- моделирование уникального и в то же время простого геймплея игры;
- создание персонажей, полный дизайн игры;
- создание сопутствующих маркетинговых материалов, интро и трейлера к игре и т.д.;
- составление регулярной отчетности по стадиям разработки игры;
- регулярный выход в голосовой чат скайп;
- тестирование игры;
- отладка багов после релиза игры;
- выпуск нескольких обновлений для игры после релиза.
Условия:
- официально оформленный договор (соглашение на заказ авторского произведения и на передачу исключительных прав);
- оплата на контрактной основе (предоплата и оплата по стадиям разработки игры);
- наличие имени студии или конкретных разработчиков в титрах.
Ждем вопросов, предложений и портфолио на [email protected] как от представителей сложившихся команд, так и от геймдизайнеров.
В портфолио укажите, пожалуйста, какие части разработки игры были на Вашей команде, а также примерные расценки.
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