Разработка казуальной мультиплатформенной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка198 просмотров

IT-компания открывает новое направление деятельности: создание казуальных игр. В связи с этим для удаленной работы требуется команда разработчиков или гейм-дизайнер с большим опытом разработки казуальных игр.

О проекте:

- мультиплатформенная казуальная игра (iOs, Android, PC, возможно Mac, flash);

- жанр игры - физический пазл (по типу Angry Birds, Cut The Rope...);

- минимум текста, только элементы управления и туториалы (но локализована будет на многие языки);

- уже есть идея и сюжет игры (это достаточно яркая и позитивная игра; необходимо развитие существующей идеи и проработка механики);

- аудитория проекта - в идеале игра должна получиться универсальной по ЦА.

Требования к команде:

- наличие выпущенных казуальных проектов;

- наличие опыта разработки как на PC, так и на iOs, Mac, Android;

- слаженная и инициативная команда;

- креативное мышление;

- адекватный, грамотный, инициативный геймдизайнер (или менеджер проекта с Вашей стороны) с опытом управления проектами и написания спецификаций для программистов, художников, дизайнеров и т.д.

Желательно:

- наличие опыта работы в системах управления проектов, желательно Redmine;

- наличие опыта работы на контрактной основе;

- наличие опыта в продвижении игр на iOs и PC;

- наличие опыта разработки физических пазлов;

- наличие юридического лица или ИП (Российского или зарубежного).

Обязанность контрактора

- доработка идеи игры;

- создание полной документации игрового проекта;

- cовместный контроль и сопровождение разработки, участие в управлении проекта, совместное написание Wiki проекта;

- консультации по продвижению и монетизации проекта (при наличии опыта в продюсировании и продвижении iOs- и PC-проектов);

- моделирование уникального и в то же время простого геймплея игры;

- создание персонажей, полный дизайн игры;

- создание сопутствующих маркетинговых материалов, интро и трейлера к игре и т.д.;

- составление регулярной отчетности по стадиям разработки игры;

- регулярный выход в голосовой чат скайп;

- тестирование игры;

- отладка багов после релиза игры;

- выпуск нескольких обновлений для игры после релиза.

Условия:

- официально оформленный договор (соглашение на заказ авторского произведения и на передачу исключительных прав);

- оплата на контрактной основе (предоплата и оплата по стадиям разработки игры);

- наличие имени студии или конкретных разработчиков в титрах.

Ждем вопросов, предложений и портфолио на [email protected] как от представителей сложившихся команд, так и от геймдизайнеров.

В портфолио укажите, пожалуйста, какие части разработки игры были на Вашей команде, а также примерные расценки.

AndroidiOS
14 лет назад
topagames
Дарья 
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

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