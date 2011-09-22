Разработка игры на фейсбук

Проект – создание постоянной призовой игры для конкретной целевой аудитории. Первоначально игра будет работать на платформе фейсбук, но будущыая версия будет работать совместно на web-, iOS- и Android-платформах. Эти будущие требования должны учитываться при определении системной архитекруты. Для участия в игре будет предусмотрен вступительный взнос. Мы будем использовать испытанный «Spot the Ball» игровой формат, где пользователь должен будет определить, где скорее всего будет центр мяча на картинке, где сам мяч будет удалён и будет представлено несколько вариантов. В поддержку игре будет дополнительный контент, который описывает, для чего необходима игра, как зарегистрироваться и детали про предыдущих победителей.

Требуемые кандидаты: 2 php-програмистa

Временные затраты: 150 часов серверной части и 75 клиентсой.

Временные рамки: 1,5 – 2 месяца.

Уровень: выше среднего.

Оплата: 10 $/час или по майлстоунам с предварительной оценкой.

ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ СОИКАТЕЛИ БЫЛИ ИЗ БЕЛАРУСИ.