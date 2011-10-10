Всем доброго времени суток, Есть исходники игры шашки и ищем исходники игры нарды на flash, их нужно доработать и прикрутить на сайт, чтобы пользователи могли играть друг с другом и выйгравший пользователь ...
Крутилка моделей на движке UDK под iOS и Android
Необходимо сделать крутилки (вращение модели по касанию экрана iPad)
модель должна вращаться по направлению движения пальца по экрану.
всего три модели, сетки я предоставлю.
это всё :)
я нашел даже скриншот нод кисмета для этой задачи, просто мне некогда всё это собрать и скомпилить самому.
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