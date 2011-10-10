Крутилка моделей на движке UDK под iOS и Android

Необходимо сделать крутилки (вращение модели по касанию экрана iPad)

модель должна вращаться по направлению движения пальца по экрану.

всего три модели, сетки я предоставлю.

это всё :)

я нашел даже скриншот нод кисмета для этой задачи, просто мне некогда всё это собрать и скомпилить самому.