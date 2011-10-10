Крутилка моделей на движке UDK под iOS и Android

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен1 заявка256 просмотров

Необходимо сделать крутилки (вращение модели по касанию экрана iPad)

модель должна вращаться по направлению движения пальца по экрану.

всего три модели, сетки я предоставлю.

это всё :)

я нашел даже скриншот нод кисмета для этой задачи, просто мне некогда всё это собрать и скомпилить самому.

AndroidiOS
14 лет назад
crisalid
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
7 дней
Отличный профессионал и приятный в общении человек! спасибо за сотрудничество
Отличный заказчик, с четкой задачей и моментальной оплатой!

Заявки фрилансеров

ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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