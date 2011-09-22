Необходимо сделать крутилки (вращение модели по касанию экрана iPad) модель должна вращаться по направлению движения пальца по экрану. всего три модели, сетки я предоставлю. это всё :) ...
API для флеш приложения ВКонтакте
Разыскивается флеш программист с опытом разработок приложений для Вконтакте и знанием API. Дано: готовое приложение на as3 разработанное специально для Вконтакта. Необходимо сделать:
- подстановка лиц друзей в бой ( передача айди друга в готовую флешку, подробности в личку после ознакомления с игрой)
- покупка предметов за голоса, пополнение игрового счета голосами.
- размещение после боя памятной открытки на своей стене, на стене противника, или возможность "рассказать друзьям"
- отправка подарка на стену друзей
- обмен данных между сервером и игрой xml или json
Подробнее ознакомиться с игрой можно тут vk.com/app2121357
Приоритет – срочность. Ваши предложения сюда, в личку или по скайпу cergevna1
От вас: сроки, цена.
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