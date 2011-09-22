API для флеш приложения ВКонтакте

Разыскивается флеш программист с опытом разработок приложений для Вконтакте и знанием API. Дано: готовое приложение на as3 разработанное специально для Вконтакта. Необходимо сделать:

- подстановка лиц друзей в бой ( передача айди друга в готовую флешку, подробности в личку после ознакомления с игрой)

- покупка предметов за голоса, пополнение игрового счета голосами.

- размещение после боя памятной открытки на своей стене, на стене противника, или возможность "рассказать друзьям"

- отправка подарка на стену друзей

- обмен данных между сервером и игрой xml или json

Подробнее ознакомиться с игрой можно тут vk.com/app2121357

Приоритет – срочность. Ваши предложения сюда, в личку или по скайпу cergevna1

От вас: сроки, цена.