API для флеш приложения ВКонтакте

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Закрытнет заявок144 просмотра

Разыскивается флеш программист с опытом разработок приложений для Вконтакте и знанием API. Дано: готовое приложение на as3 разработанное специально для Вконтакта. Необходимо сделать:

- подстановка лиц друзей в бой ( передача айди друга в готовую флешку, подробности в личку после ознакомления с игрой)

- покупка предметов за голоса, пополнение игрового счета голосами.

- размещение после боя памятной открытки на своей стене, на стене противника, или возможность "рассказать друзьям"

- отправка подарка на стену друзей

- обмен данных между сервером и игрой xml или json

Подробнее ознакомиться с игрой можно тут vk.com/app2121357

Приоритет – срочность. Ваши предложения сюда, в личку или по скайпу cergevna1

От вас: сроки, цена.

14 лет назад
funtik79
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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