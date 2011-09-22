Приложения для социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки205 просмотров

Здравствуйте!

В данный момент идет набор персонала в сфере создания приложений для социальных сетей.

Команда начнет функционировать 1 ноября.

Если у Вас был опыт в данной сфере, оставляйте свои заявки здесь. Работа удаленная, оплата на постоянной основе.

Спасибо.

14 лет назад
partner-2008
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Составление уровней в игре

    Нужен гейм-дизайнер для составления уровней (около 20ти штук) для игы типа Lode Runner. Есть редактор карты уровней на html5. Задача - доработать систему баланса и создать-продумать уровни ...

    HTML
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Крутилка моделей на движке UDK под iOS и Android

    $500

    Необходимо сделать крутилки (вращение модели по касанию экрана iPad) модель должна вращаться по направлению движения пальца по экрану. всего три модели, сетки я предоставлю. это всё :) ...

    AndroidiOS
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • API для флеш приложения ВКонтакте

    Разыскивается флеш программист с опытом разработок приложений для Вконтакте и знанием API. Дано: готовое приложение на as3 разработанное специально для Вконтакта. Необходимо сделать: - подстановка лиц друзей в бой ( передача айди друга ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка игры на фейсбук

    $2500

    Проект – создание постоянной призовой игры для конкретной целевой аудитории. Первоначально игра будет работать на платформе фейсбук, но будущыая версия будет работать совместно на web-, iOS- и Android-платформах. Эти будущие требования должны учитываться при определении ...

    AndroidiOSPHP
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Игры шашки, нарды прикрутить и доработать

    Всем доброго времени суток, Есть исходники игры шашки и ищем исходники игры нарды на flash, их нужно доработать и прикрутить на сайт, чтобы пользователи могли играть друг с другом и выйгравший пользователь ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Танки

    Оцените стоимость и сроки разработки данной игры. Дизайн есть, нужна программная часть ТЗ на Танки Игра идёт через сеть, подключена к вконтакте. 2 режима игры - против человека и ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать игру на xbox

    Нужно взять существующею игру и убрать лишнее чтоб при запуске игры сразу можно было играть без лишних вопросов о настройках только "старт" и после окончание допустим драки или полета игра сразу становилась в исходную позицию. ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сплеш-скрин для флеш-игр

    $50

    Нужно сделать анимированный splash screen с логотипом сайта, ссылкой на сайт и звуковыми эффектами для интеграции во флеш-игры. Продолжительность ролика — 3-4 секунды. Логотип сайта уже есть.

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Unity3D

    Нужен специалист по разработке проекта дополненной реальности

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад