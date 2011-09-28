Нужен гейм-дизайнер для составления уровней (около 20ти штук) для игы типа Lode Runner. Есть редактор карты уровней на html5. Задача - доработать систему баланса и создать-продумать уровни ...
Шахматы к сайту на WordPress
Здравствуйте.
Хочу на своем сайте шахматы, и чтоб народ мог играть онлайн, при этом общаясь через чат, и была бы возможность у других людей наблюдать за партиями, играть самим .. так же общаясь, а мне как админу и владельцу, устраивать турниры и т.п. Шахмат нет, нужно создать или взять готовые стандартные, никаких заморочек, главное функционал.
сайт: radiologiki.net движок.. WordPress
Жду предложений по цене и срокам, от человека с опытом, подобной работы, с ЛИЧНОЙ любовью к шахматам и творческим подходом к процессу.
На уровне всего Ресурса radiologiki.net
Заявки фрилансеров
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