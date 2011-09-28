Шахматы к сайту на WordPress

Здравствуйте.

Хочу на своем сайте шахматы, и чтоб народ мог играть онлайн, при этом общаясь через чат, и была бы возможность у других людей наблюдать за партиями, играть самим .. так же общаясь, а мне как админу и владельцу, устраивать турниры и т.п. Шахмат нет, нужно создать или взять готовые стандартные, никаких заморочек, главное функционал.

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Жду предложений по цене и срокам, от человека с опытом, подобной работы, с ЛИЧНОЙ любовью к шахматам и творческим подходом к процессу.

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