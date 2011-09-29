Доработать простую flash-игру из учебника

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Завершен4 заявки273 просмотра

Нужно доработать игру "Стрельба по шарикам": http://flashke.narod.ru/stat/statii/Book.Flash-games/Glava_10/index02.htm (файл .fla - http://depositfiles.com/files/ufqs5tvof )

Заменить лису на любого другого персонажа (или вообще пушку), добавить звук выстрела/лопания шарика (файлы есть) и пристроить последовательно уровни.

В игре, по умолчанию, по экрану пролетают 10 шариков, после чего GAME OVER; в правом верхнем углу есть счетчик сбитых шариков. Нужно сделать так, что при сбитии 1 шарика проявлялась заставка "Конгратулатион! 2 уровень!". На втором уровне нужно сбить 2 шарика, на третьем - 3, и так, последовательно, до 10 из 10.

14 лет назад
NecroT
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$33
1 день
Отличный исполнитель. Работа была сделана очень быстро и в самом лучшем виде.
Супер. Рад сотрудничеству с Дмитрием. 10 балов. Все на высшем уровне, начиная с тз, заканчивая общением с исполнителем :)

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proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

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