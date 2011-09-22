Нужен гейм-дизайнер для составления уровней (около 20ти штук) для игы типа Lode Runner. Есть редактор карты уровней на html5. Задача - доработать систему баланса и создать-продумать уровни ...
Разработка игры для iOS
Нужна небольшая команда или разработчик, чтобы сделать игру для iPhone/iPad на базе разрабатываемого движка. Наличие Mac OS не обязательно, разработку можно делать на эмуляторе под Windows. Основной код пишется на скриптовом языке Squirrel, остальное - на C++ (такого кода скорей всего будет очень мало). Основная цель проекта - нарастить функционал движка, поэтому все, начиная с идеи игры, возлагается на исполнителя, но проект не должен быть слишком сложным. По жанру - возможно Hidden object, но это не принципиально, рассмотрю любые варианты.
Оплата: % с продаж, по договоренности, но не менее 50%
От меня: организация процесса, предоставление доступа к svn, реализация новых фич для движка и ведение его документации, выпуск и маркетинг
Описание движка только начато и доступно по адресу:
http://vcodes.dyndns.org/wiki/
Скачать дистрибутив для vc9 и xcode с примерами можно тут:
http://vcodes.dyndns.org/downloads/
Видео с примером игры: http://www.youtube.com/watch?v=-QfELFPXASk
Заявки фрилансеров
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