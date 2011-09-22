Разработка игры для iOS

Нужна небольшая команда или разработчик, чтобы сделать игру для iPhone/iPad на базе разрабатываемого движка. Наличие Mac OS не обязательно, разработку можно делать на эмуляторе под Windows. Основной код пишется на скриптовом языке Squirrel, остальное - на C++ (такого кода скорей всего будет очень мало). Основная цель проекта - нарастить функционал движка, поэтому все, начиная с идеи игры, возлагается на исполнителя, но проект не должен быть слишком сложным. По жанру - возможно Hidden object, но это не принципиально, рассмотрю любые варианты.

Оплата: % с продаж, по договоренности, но не менее 50%

От меня: организация процесса, предоставление доступа к svn, реализация новых фич для движка и ведение его документации, выпуск и маркетинг

Описание движка только начато и доступно по адресу:

http://vcodes.dyndns.org/wiki/

Скачать дистрибутив для vc9 и xcode с примерами можно тут:

http://vcodes.dyndns.org/downloads/

Видео с примером игры: http://www.youtube.com/watch?v=-QfELFPXASk