Нужен гейм-дизайнер для составления уровней (около 20ти штук) для игы типа Lode Runner. Есть редактор карты уровней на html5. Задача - доработать систему баланса и создать-продумать уровни ...
Разработка серверной части соц. игры на python
Здравствуйте.
Разрабатывается игра для соц. сетей.
Имеется синглплеер игры, похожей на тетрис. Стоит задача написать серверную часть для игры по мультиплееру и хранения статистики.
Взаимосвязь будет осуществляться через технологию Websockets (на серверной части это twisted + autobahn).
Игра по мультиплееру – связь двух клиентов и ретрансляция сообщений от одного клиента другому. В конце матча сохраняется статистика.
Необходимо предусмотреть масштабирование (через HAProxy).
Алгоритм игры довольно прост – от сервера требуется только создавать пары для мультиплеера, сохранять статистику и редактировать конфиг игры (XML файл, который загружается при загрузке FLASH составляющей, можно реализовать через Django-admin).
Предоставим ТЗ для ознакомления.
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