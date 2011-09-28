Разработка серверной части соц. игры на python

Здравствуйте.

Разрабатывается игра для соц. сетей.

Имеется синглплеер игры, похожей на тетрис. Стоит задача написать серверную часть для игры по мультиплееру и хранения статистики.

Взаимосвязь будет осуществляться через технологию Websockets (на серверной части это twisted + autobahn).

Игра по мультиплееру – связь двух клиентов и ретрансляция сообщений от одного клиента другому. В конце матча сохраняется статистика.

Необходимо предусмотреть масштабирование (через HAProxy).

Алгоритм игры довольно прост – от сервера требуется только создавать пары для мультиплеера, сохранять статистику и редактировать конфиг игры (XML файл, который загружается при загрузке FLASH составляющей, можно реализовать через Django-admin).

Предоставим ТЗ для ознакомления.