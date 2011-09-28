Разработка серверной части соц. игры на python

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок275 просмотров

Здравствуйте.

Разрабатывается игра для соц. сетей.

Имеется синглплеер игры, похожей на тетрис. Стоит задача написать серверную часть для игры по мультиплееру и хранения статистики.

Взаимосвязь будет осуществляться через технологию Websockets (на серверной части это twisted + autobahn).

Игра по мультиплееру – связь двух клиентов и ретрансляция сообщений от одного клиента другому. В конце матча сохраняется статистика.

Необходимо предусмотреть масштабирование (через HAProxy).

Алгоритм игры довольно прост – от сервера требуется только создавать пары для мультиплеера, сохранять статистику и редактировать конфиг игры (XML файл, который загружается при загрузке FLASH составляющей, можно реализовать через Django-admin).

Предоставим ТЗ для ознакомления.

DjangoPython
14 лет назад
Skaizer
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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