Приложение для соц. сетей

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок300 просмотров

Имеется готовый векторный арт и подробные правила для игры типа "Тайкун".

Требуется: флешер с опытом работы (обязательно портфолио!) и программист-серверник, опыт работы с играми в соц-сетях.

Оплата по договоренности.

14 лет назад
Novalevik
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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