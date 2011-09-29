Требуется специалист со знанием С++, для исправления ошибок в работе сервера. Работа непостоянная, думаю договориться на метод - фикс оплата. Буду обращаться и в дальнейшем, т.к. продукт сырой. Указывайте пожалуйста ...
Футбольная игра
Надо сделать 2 игры. на флеше
1) посто бить пенальти друг другу
2) игра в футбол. Тут надо сделать возможность играть как друг против друга, так и 10 чел против 10 (то есть каждый управляет своим игроком) Эти игры будут прикреплены к сайту, там будет вестись статистика, (то есть кто сколько сыграл и т д)
Какая ваша цена за такие 2 игры? Так же интеерсует цена по отдельности.
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