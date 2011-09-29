Создание приложений для iphone\ipad

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Закрыт4 заявки244 просмотра

Ищем разработчика для длительного сотрудничества, разработка небольших игровых приложений. Заинтересовавшимся вышлю тз.

14 лет назад
Nosova
Анна 
44 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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