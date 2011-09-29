Программа для онлайн покера

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки245 просмотров

Требуется опытный программист (или команда программист+дизайнер).

Необходимо сделать программу для он-лайн покера.

Работу необходимо будет выполнять в паре с разработчиком ТЗ – покер-игроком (по скайпу и, обязательно, вживую в Москве; т.е. место жительства исполнителя - Москва или ближ. Подмосковье).

ТЗ – описывает суть программы и её функционал.

Суть программы вкратце – обработка информации из базы данных он-лайн-покер-рума и вывод её на монитор пользователя в он-лайн режиме.

Оплата может быть в нескольких вариантах.

1. Наличными за результат. Цена по договоренности.

2. Вхождение в учредители компании. От 5 (пяти) процентов от прибыли при участии только в написании программы до 20 (двадцати) процентов от прибыли в случае выполнения контроля над технической стороной проекта (апдейты программы, техподдержка пользователей, техподдержка сайта, продающего программу).

3. Смешанный (наличные за результат + процент от прибыли).

Обращаться через:

1. Skype: goonstic

2. E-mail: [email protected]

Денис.

14 лет назад
kolumb2011
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Футбольная игра

    Надо сделать 2 игры. на флеше 1) посто бить пенальти друг другу 2) игра в футбол. Тут надо сделать возможность играть как друг против друга, так и 10 чел против 10 (то есть ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • C++ / Сервер ММО

    Требуется специалист со знанием С++, для исправления ошибок в работе сервера. Работа непостоянная, думаю договориться на метод - фикс оплата. Буду обращаться и в дальнейшем, т.к. продукт сырой. Указывайте пожалуйста ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приложение для соц. сетей

    $10000

    Имеется готовый векторный арт и подробные правила для игры типа "Тайкун". Требуется: флешер с опытом работы (обязательно портфолио!) и программист-серверник, опыт работы с играми в соц-сетях. Оплата по ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка казуальной мультиплатформенной игры

    IT-компания открывает новое направление деятельности: создание казуальных игр. В связи с этим для удаленной работы требуется команда разработчиков или гейм-дизайнер с большим опытом разработки казуальных игр. О проекте: - ...

    AndroidiOS
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка серверной части соц. игры на python

    $1000

    Здравствуйте. Разрабатывается игра для соц. сетей. Имеется синглплеер игры, похожей на тетрис. Стоит задача написать серверную часть для игры по мультиплееру и хранения статистики. Взаимосвязь будет осуществляться через технологию ...

    DjangoPython
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шахматы к сайту на WordPress

    Здравствуйте. Хочу на своем сайте шахматы, и чтоб народ мог играть онлайн, при этом общаясь через чат, и была бы возможность у других людей наблюдать за партиями, играть самим .. так же общаясь, ...

    WordPress
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать простую flash-игру из учебника

    Нужно доработать игру "Стрельба по шарикам": http://flashke.narod.ru/stat/statii/Book.Flash-games/Glava_10/index02.htm (файл .fla - http://depositfiles.com/files/ufqs5tvof ) Заменить лису на любого другого персонажа (или вообще пушку), добавить звук выстрела/лопания шарика (файлы есть) и пристроить последовательно уровни. ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка игры для iOS

    Нужна небольшая команда или разработчик, чтобы сделать игру для iPhone/iPad на базе разрабатываемого движка. Наличие Mac OS не обязательно, разработку можно делать на эмуляторе под Windows. Основной код пишется на скриптовом языке Squirrel, остальное - ...

    iOS
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложения для социальных сетей

    Здравствуйте! В данный момент идет набор персонала в сфере создания приложений для социальных сетей. Команда начнет функционировать 1 ноября. Если у Вас был опыт в данной сфере, оставляйте ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад