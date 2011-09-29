Программа для онлайн покера

Требуется опытный программист (или команда программист+дизайнер).

Необходимо сделать программу для он-лайн покера.

Работу необходимо будет выполнять в паре с разработчиком ТЗ – покер-игроком (по скайпу и, обязательно, вживую в Москве; т.е. место жительства исполнителя - Москва или ближ. Подмосковье).

ТЗ – описывает суть программы и её функционал.

Суть программы вкратце – обработка информации из базы данных он-лайн-покер-рума и вывод её на монитор пользователя в он-лайн режиме.

Оплата может быть в нескольких вариантах.

1. Наличными за результат. Цена по договоренности.

2. Вхождение в учредители компании. От 5 (пяти) процентов от прибыли при участии только в написании программы до 20 (двадцати) процентов от прибыли в случае выполнения контроля над технической стороной проекта (апдейты программы, техподдержка пользователей, техподдержка сайта, продающего программу).

3. Смешанный (наличные за результат + процент от прибыли).

Обращаться через:

1. Skype: goonstic

2. E-mail: [email protected]

Денис.