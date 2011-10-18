Приватный проект для Дульского Ильи (GuuD)

$263
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка148 просмотров

Клиент и сервер для ОК

14 лет назад
Nelper
48 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GuuD
Илья 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$263
63 дня

Заявки фрилансеров

GuuD
Илья 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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